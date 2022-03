Wegen Putins Krieg: Armani verzichtet bei Fashion Week auf Musik

Anzeige

Anzeige

Keine „Ohs“ und „Ahs“, keine Musik: Bei der Vorstellung der aktuellen Giorgio Armani Kollektion bei der Mailänder Fashion Week war es dieses Mal so ruhig wie noch nie.

Der Designer hatte während deiner Show bewusst auf Hintergrundmusik verzichtet, wollte damit ein Zeichen gegen den andauernden Krieg Putins in der Ukraine setzen. Die Folge: Die Models liefen in einem Moment der absoluten Stille, einzig zu hören sind ihre Schritte auf dem Laufsteg. Auf der Instagram-Seite von Armani heißt es dazu: „Wir vermitteln eine wichtige Nachricht durch Stille. Herr Armani hat sich entschlossen, keine Musik bei der Giorgio Armani Herbst Winter Show zu verwenden – als Zeichen des Respekts für die schreckliche Tragödie in der Ukraine.“

Anzeige

Nach der Show gab es dann übrigens auch den üblichen Applaus – vermutlich nicht nur für die neusten Kreationen Armanis, sondern auch für das Zeichen, das er mit dieser ungewöhnlichen Show setzte.