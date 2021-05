Mädchen (13) mit Messer verletzt: 24-Jährige in Untersuchungshaft

Anzeige

Ansbach. Die Polizei hat einen Messerangriff auf eine 13-Jährige in Ansbach nach eigenen Angaben aufgeklärt. Als mutmaßliche Täterinnen seien eine 24-Jährige Frau sowie zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren identifiziert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Messerattacke selbst soll die 24-Jährige ausgeführt haben, die nun in Untersuchungshaft sitze.

Die drei mutmaßlichen Angreiferinnen gehörten den Angaben zufolge zu einer Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen. Die 13-Jährige war Ende April in einem Gerangel auf dem Freideck eines Ansbacher Parkhauses angegriffen worden. Ein Messerstich traf sie links unterhalb der Rippen. Sie wurde danach im Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung lagen nach Polizeiangaben im privaten Bereich. Es seien Familienangehörige von Beteiligten beleidigt worden, hieß es. Die Ermittlungen dazu dauerten noch an.