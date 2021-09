„Maderna“ statt „Moderna“: Touristin fliegt mit falschem Impfpass auf

Anzeige

Honolulu. Eine 24-jährige Frau ist mit einem gefälschten Impfausweis nach Hawaii gereist, um so eine verpflichtende Quarantäne zu umgehen. Sie flog auf, weil in der Fälschung der Name des Impfstoffherstellers falsch geschrieben stand, nämlich „Maderna“ statt „Moderna“, wie das zuständige Gericht am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die Frau wurde festgenommen, als sie Hawaii wieder verlassen wollte.

Den gefälschten Impfausweis hatte sie vor ihrem Flug nach Honolulu auf eine Webseite hochgeladen, auf der sich Reisende registrieren müssen. Ungeimpfte müssen zehn Tage in Quarantäne. Neben der falschen Schreibung von Moderna habe es auch eine Reihe weiterer Ungereimtheiten mit dem Impfpass gegeben, etwa dass die Frau zwar in Illinois wohnhaft ist, aber in Delaware geimpft worden sein soll, teilte Sonderermittler William Lau mit.

Nach ihrer Ankunft in Honolulu am 23. August verbrachte die Frau einen Kurzurlaub auf Hawaii und wurde am 28. August bei ihrer Ausreise am Flughafen festgenommen. Vier Tage war sie daraufhin im Gefängnis, nach einer Anhörung am Mittwoch (Ortszeit) kam sie vorläufig wieder frei. In drei Wochen geht das Verfahren weiter. Der Frau wird vorgeworfen, gegen die Notfallmaßnahmen verstoßen zu haben, die Hawaii erlassen hat, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.