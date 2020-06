Maddies Eltern: „Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben"

Anzeige

Anzeige

Die Ermittlungen gegen einen 43 Jahre alten Deutschen im Fall Madeleine „Maddie“ McCann geben auch den Eltern des Mädchens Hoffnung, endlich Klarheit über das Schicksal ihrer Tochter zu bekommen. In einer Scotland-Yard-Mitteilung äußern sich auch Mutter Kate und Vater Gerry McCann.

„Alles, was wir je wollten, ist sie zu finden, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in einem Statement der Eltern in der Scotland-Yard-Mitteilung. „Wir werden niemals die Hoffnung aufgeben, Madeleine lebend zu finden, aber was auch immer herauskommen sollte, wir müssen es wissen, weil wir Frieden finden müssen.“

Madeleines Eltern hatten sich mit teils emotionalen Aufrufen immer wieder an die Öffentlichkeit gewandt, um Informationen über den Verbleib ihrer Tochter zu erhalten. Sie kaufe noch immer Geschenke für ihre Tochter an Weihnachten und zum Geburtstag, hatte Mutter Kate McCann in einem BBC-Interview zum 10. Jahrestag von Maddies Verschwindens 2017 gesagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Eltern von Maddie waren im Zuge der Ermittlungen wiederholt selbst in Verdacht, etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun zu haben. Am Mittwochabend hatten die Ermittler mitgeteilt, dass ein 43 Jahre alter Deutscher unter Mordverdacht stehe.