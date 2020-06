Maddie-Verdächtiger: Hat er auch etwas mit dem Verschwinden von Inga zu tun?

Anzeige

Der mutmaßliche Tatverdächtige Christian B. im Vermisstenfall Maddie McCann könnte auch für eine andere Kindesentführung verantwortlich sein, wie die “Volksstimme” berichtet. Am 2. Mai 2015 verschwand die fünfjährige Inga während eines Familienausflugs in Schönebeck (Sachsen-Anhalt). Ein knappes Jahr später geriet B. in den Fokus der Ermittler, da er ein Grundstück in Neuwegersleben, ebenfalls Sachsen-Anhalt, besaß.

Bei der Durchsuchung des Geländes habe die Kriminalpolizei einen Stick mit kinderpornografischem Material sichergestellt, so die “Volksstimme” weiter. Nur einen Tag vor dem Verschwinden von Inga hatte Christian B. auf einem Autobahnrastplatz bei Helmstedt einen Parkplatzunfall. Der Ort ist nur knapp 100 Kilometer von Schönebeck entfernt.

Ein Foto der seit 02.05.2015 vermissten Inga. © Quelle: picture alliance / dpa

Die Anwältin von Ingas Mutter fordert nun neue Ermittlungen: „Nur vier Wochen nach Arbeitsbeginn ist die Akte wieder geschlossen worden. Das halte ich für wenig ambitioniert.“