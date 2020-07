Mädchen nimmt LSD - und springt aus dem Fenster

Freundin wollte noch Hilfe holen: Elfjährige stirbt nach Badeunfall

An einem See in Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen) kam es am Freitag zu einem tragischen Unglück. Ein elfjähriges Mädchen verlor beim Baden den Halt und geriet unter Wasser. Eine gleichaltrige Begleiterin versuchte, Hilfe zu holen, als Passanten den Körper des Kindes im Wasser treiben sahen und den Rettungsdienst alarmierten.