Mädchen nach Explosion von Spraydose schwer verletzt

Darmstadt. Ein acht Jahre altes Mädchen ist in Darmstadt von einer explodierenden Spraydose schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen war die Spraydose am späten Samstagnachmittag auf einem Vereinsgelände in ein Feuer geworfen worden. Das explodierende Geschoss habe das Mädchen im Gesicht getroffen. Die Polizei ermittelt.