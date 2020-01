Mädchen (5) aus Brandenburg soll jahrelang kein Tageslicht gesehen haben

Anzeige

Eberswalde. Zu einem schrecklichen Fall von Kindesverwahrlosung soll es im brandenburgischen Eberswalde gekommen sein. Ein fünfjähriges Mädchen soll jahrelang kein Tageslicht gesehen haben, berichtet die Märkische Oderzeitung.

In der Weihnachtszeit sei die Fünfjährige in das Immanuel Klinikum Bernau eingeliefert worden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Quellen im Klinikum. Sie sei körperlich und geistig stark zurückgeblieben und habe einen extrem verwahrlosten Eindruck gemacht. Das Mädchen soll mindestens zwei Jahre völlig auf sich allein gestellt gewesen sein.

Barnims Sozialdezernentin Yvonne Dankert bestätigte der Märkischen Oderzeitung, dass die Einweisung des Mädchens in die Bernauer Klinik unter Mitwirkung des Jugendamtes erfolgt sei. Zu den näheren Umständen wollte sie dem Bericht zufolge aus Datenschutzgründen keine Angaben machen. Es soll sich jedoch um drei Kinder einer Familie handeln, die von der Behörde in Obhut genommen worden seien. Die beiden älteren Geschwister des Mädchens seien in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht, heißt es weiter.

