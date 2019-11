Mädchen (15) bleibt in Altkleidercontainer stecken und stirbt

Anzeige

Montgaillard. Im südfranzösischen Montgaillard ist am Montag eine 15-Jährige gestorben, nachdem sie versucht hatte, in einen Altkleidercontainer zu klettern. Das Mädchen blieb mit dem Kopf in dem Metallcontainer stecken. Die Feuerwehr konnte sie zwar befreien, doch die Hilfe kam zu spät: Die 15-Jährige soll an einem Herzstillstand gestorben sein, wie die Seite „Sud Ouest“ berichtet.

Demnach entdeckte ein Passant am Nachmittag das Mädchen in dem grünen Kleidercontainer und alarmierte die Feuerwehr. Einsatzkräfte befreiten die 15-Jährige, da atmete sie aber bereits nicht mehr. Auch mehrere Wiederbelebungsversuche konnten das Mädchen nicht mehr retten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen – auch wenn alles auf einen tragischen Unfall hindeute, wie „Sud Ouest“ berichtet.

