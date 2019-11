Luxemburg: Kind auf Weihnachtsmarkt von Eisskulptur erschlagen

Anzeige

In Luxemburg-Stadt ist am Wochenende die Weihnachtsmarktsaison eröffnet worden, dabei ist es zu einer Tragödie gekommen: Ein Kind wurde von einer einstürzenden Eisskulptur getroffen. Dabei wurde es so schwer verletzt, dass es laut der Lokalzeitung "L'essentiel" noch vor Ort verstarb.

Seit Jahren gehöre die Eisbahn mit ihren Eisskulpturen, von Einheimischen "Knuedler" genannt, zu den Highlights auf dem Place Guillaume II. Am Sonntagabend brach gegen 20 Uhr eine Eisskulptur in sich zusammen. Die Trümmer trafen das kleine Kind. Ersthelfer versuchten laut "L'essentiel", das Kind wiederzubeleben. Ein Augenzeuge berichtet dem Blatt, dass er gesehen habe, dass "ein Kind gefallen" sei und er Schreie gehört habe.

Kind verstarb im Rettungswagen

Obwohl die Helfer innerhalb von fünf Minuten an der Unglücksstelle gewesen seien, konnte das Kind nicht mehr gerettet werden. Es verstarb im Krankenwagen.

Ermittler gehen nun der Frage nach, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

