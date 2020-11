„Lust auf Donuts“: Dreijähriger Junge geht alleine zum Supermarkt

Anzeige

Merkendorf. Ein Dreijähriger ist in Mittelfranken alleine zum Einkaufen gegangen. Der Junge sei dem Personal in einem Supermarkt in Merkendorf (Landkreis Ansbach) aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Noch bevor eine Streife am Mittwoch anrückte, ließ sich der Vater des Kindes blicken. „Dieser gab an, dass sein Sprössling offenbar Lust auf Donuts bekommen hatte und deshalb alleine zum Einkaufen gegangen war“, hieß es in der Mitteilung.