Lübecker wird Papa und Opa – und das am selben Tag

Lübeck. Remo Kletzig muss erst einmal zwei Minuten durchatmen, bevor er das Krankenhauszimmer betritt: In wenigen Augenblicken wird er nicht nur seine neugeborene Tochter, sondern auch seinen gerade auf die Welt gekommenen Enkelsohn im Arm halten. In dem Krankenhauszimmer liegen seine Partnerin, Jenny Möller, und seine Tochter aus erster Ehe, Nena Augenreich. Beide haben am 25. November im Marien-Krankenhaus in Lübeck entbunden: Remo Kletzig ist frischgebackener Vater – und Großvater.

Geplant war das nicht: Als die 18-jährige Nena Augenreich ihrem Vater vor etwa neun Monaten erzählte, dass sie schwanger ist, freute er sich. Sofort teilte er die Neuigkeit mit seinen Freunden auf Facebook: Ein neues Familienmitglied! Seine Freunde waren sich zunächst sicher, dass Jenny Möller es war, die ein Baby erwartete. „Nein, bei uns steht da nichts an“, versicherte Remo Kletzig ihnen. Doch drei Tage, nachdem der 49-Jährige erfahren hatte, dass er Opa wird, überbrachte seine Freundin ihm die frohe Nachricht: Auch sie war schwanger.

Tante und Neffe: sogar im selben Kreißsaal geboren

Wider Erwarten war es am 25. November bei Jenny Möller so weit, während Nena Augenreich noch immer nicht entbunden hatte: Um 12.44 Uhr wurde Jenny Möllers und Remo Kletzigs Tochter Nikki Iris Helga geboren. „Wir waren überglücklich“, erzählt Remo Kletzig. „Ich habe nach der Geburt mit meiner Tochter Nena telefoniert. Es ging ihr nicht gut. Als sie mir beschrieben hat, wie sie sich fühlt, habe ich gemerkt: Sie hat Wehen.“ Aus dem Krankenhaus raste der 49-Jährige also zu seiner Tochter und brachte sie ins Krankenhaus.

„Im ganzen Krankenhaus waren die Ärzte begeistert“, berichtet Jenny Möller. „Eine Krankenschwester ist zu mir gekommen und hat gesagt, dass sie schon seit 47 Jahren im Krankenhaus arbeitet – so etwas hätte sie aber noch nie erlebt.“