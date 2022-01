Lotteriegewinn nach Katastrophe: Ahrtal-Ort gewinnt 1,4 Millionen Euro

Anzeige

Anzeige

Noch vor sechs Monaten lag Bad Neuenahr-Ahrweiler im Zentrum der Flutkatastrophe. Auf das Unglück folgte zu Neujahr dann das Lotto-Glück. Bei der Deutschen Postcode Lotterie hat die Gemeinde den Januar-Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro gewonnen. Die Gewinner-Postleitzahl: 53474.

Gewinn für den Wiederaufbau

Die Gewinnsumme wird unter mehreren Teilnehmern aufgeteilt. Zwei Frauen erhalten 700.000 Euro, die restlichen 700.000 Euro gehen an die anderen Teilnehmenden. Darunter auch Jessica Robrecht. In einem RTL-Interview sagt sie, dass sie im Jahr 2021 ihr Elternhaus und das Haus ihrer Großeltern verloren hat. Der Postcode-Lotterie-Gewinn sechs Monate später sei für sie und den ganzen Ort ein großes Glück zum Wiederaufbau. Die genaue Summe des Gewinnes kenne sie derzeit noch nicht, freue sich aber in jedem Fall.

Anzeige

Was ist die Deutsche Postcode-Lotterie?

Anzeige

Die Deutsche Postcode-Lotterie ist nach eigenen Angaben eine eine private, staatlich lizenzierte Soziallotterie. Üblicherweise gewinnen mehrere Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Nachbarschaft gemeinsam. Gespielt wird mit der Postleitzahl und einem Straßencode. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße, zum Beispiel: 40477 AB.