Lotto-Gewinner verprasst 15 Millionen Euro - jetzt verkauft er Brennholz

Anzeige

Anzeige

Vom Müllmann zum Millionär - und zurück. Mit gerade mal 19 Jahren gewann der Brite Michael Carroll im Jahr 2002, wovon viele träumen: einen Millionenbetrag im Lotto. Schlagartig war der Müllmann um umgerechnet rund 15 Millionen Euro reicher. Zum 25. Jahrestag der Nationalen Lotterie in England erzählte Carroll dem britischen Nachrichtenportal "Mirror" seine Geschichte.

Und die geht so: Innerhalb von zehn Jahren hat Carroll das gesamte Geld verprasst. Er leistete sich teure Autos, wilde Partys - und Frauen. Nach eigenen Angaben hatte er Sex mit 4000 Prostituierten. "Morgens zog ich drei Lines Kokain und trank eine halbe Flasche Wodka. Danach bin ich aufgestanden“, sagte er dem "Mirror". Nach mehreren Prügeleien musste er sogar kurz ins Gefängnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vom Multimillionär zum Brennholzverkäufer

2013 war das Geld dann endgültig weg. Carroll musste für drei Monate in eine Obdachlosen-Unterkunft ziehen. Heute wohnt er in einer kleinen Mietwohnung und arbeitet als Brennholzverkäufer und Kohlehändler. Und Carroll ist zufrieden. "Ich hatte für ein Pfund zehn Jahre lang Spaß, was will man mehr?“, sagt er.

RND/jst