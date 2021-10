Lotto-Jackpot geknackt: 18,4 Millionen Euro gehen nach Nordhessen

Anzeige

Wiesbaden. Ein Spieler aus Nordhessen hat den Jackpot in der Lotterie „6aus49“ geknackt und damit knapp 18,4 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, kreuzte bundesweit kein weiterer Tipper die sieben richtigen Zahlen an. Der Spieler aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg hatte seinen Tipp den Angaben zufolge über das Internet abgegeben.

Der Jackpot wurde sechs Ziehungen in Folge nicht geknackt.