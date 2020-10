Anzeige

Anzeige

Stuttgart. “Lost” ist das “Jugendwort des Jahres” 2020. Mit dem Begriff wird ahnungsloses und unsicheres Verhalten beschrieben. Mit 48 Prozent der Stimmen hat es sich gegen die Finalisten “Cringe” und “Wyld/Wild” durchgesetzt, wie eine Sprecherin des Pons-Verlags am Donnerstag in Stuttgart sagte. Jugendliche waren im Internet aufgerufen, Vorschläge einzureichen und das Wort in mehreren Abstimmungen auszuwählen. Eine Jury hatte zwischendurch aus den besten Vorschlägen zehn Wörter zusammengestellt.

Wahl um Jugendwort gilt als umstrittene Werbeaktion

"Cringe", das sich nicht durchsetzen konnte, beschreibt etwas Peinliches und Unangenehmes, teils auch Fremdschämen. Jugendliche sagen "Wyld" oder "Wild", wenn sie etwas Krasses und Besonderes umschreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Jahrelang hatte der Langenscheidt-Verlag die Wahl in München veranstaltet. Dann wurde Langenscheidt Anfang 2019 von Pons übernommen. Im vergangenen Jahr pausierte die Wahl des Jugendworts, die auch als umstrittene Werbeaktion gilt. 2018 holte sich “Ehrenmann” beziehungsweise “Ehrenfrau” den Titel. So wird jemand bezeichnet, der etwas Besonderes für einen tut.