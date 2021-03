Lösemittelrückstände: Getränkehersteller ruft Mineralwasser zurück

Anzeige

Der Getränkehersteller Schwollen ruft Mineralwasser zurück. Das Produkt „Berg Quelle Medium Mehrweg Glasflasche 0,75 l“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.03.2023 könnte mit Lösemitteln verunreinigt sein. Der Artikel sei vorwiegend in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg vertrieben worden, heißt es in einer Mitteilung des Herstellers.

Die Lösemittelverunreinigung könne sich in Geruchs- und Geschmacksabweichungen äußern und der Verzehr des Mineralwassers zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen. Kunden, die das Wasser getrunken hätten und an den genannten Symptomen leiden würden, sollten einen Arzt konsultieren und auf den Verzehr des Produkts hinweisen, heißt es in der Mitteilung weiter. Vom Verzehr des betroffenen Produktes werde abgeraten.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich rechts unten auf dem großen Hauptetikett der Flasche. Kunden könnten das vom Rückruf betroffene Mineralwasser in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.