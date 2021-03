Londoner Klappfahrräder: ein Hauch von Cool Britannia

Anzeige

London. Irgendwie könnte man sich auch vorstellen, wie Noel Gallagher statt im Rolls-Royce auf einem Brompton vor der Downing Street Nummer zehn vorfährt. Der Oasis-Musiker mit einem angesagten Klapprad auf dem Weg zum Politempfang, es hätte zu jener Zeit gepasst – damals, im Jahr 1997, als der Popstar Gallagher mit dem Neupremier Tony Blair dessen Wahlsieg feierte. Als der Hype um Cool Britannia seinen Höhepunkt erlebte, London wieder ins Schwingen kam und Musik, Mode sowie Design aus Großbritannien weltweit gefeiert wurden.

Die Fahrräder des Herstellers Brompton Bicycle fristeten damals zwar noch ein Nischendasein, erinnern jedoch im Kontext des heutigen Zeitgeists an jene Phase. Auf dem Lack der Gestelle weht kein Union Jack. Und doch präsentiert sich das Produkt wie auch das Unternehmen durch und durch britisch – und das in positiver Hinsicht, muss man 2021, anders als in den 1990er-Jahren, fast hinzufügen.

Städter als Zielgruppe

Der Ruf des Vereinigten Königreichs mag durch den Brexit gelitten haben. Aber in der Fabrikhalle im Westen Londons spielt das nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr klappert und zischt es, in der einen Ecke wird gelötet, in der anderen schrauben sie Räderteile zusammen. Es herrscht Optimismus, und das nicht zuletzt wegen des Firmenchefs Will Butler-Adams. Der 46-Jährige, der mit seiner kurzen Hose, dem T‑Shirt und der Weste nicht ganz dem Bild des klassischen Managers entspricht, hat mit seinen Falträdern Großes vor. Er will nichts weniger als die Gesellschaft in urbanen Regionen verändern.

„Die Welt ist städtischer geworden, wir sind reicher, aber sind wir auch glücklicher? Ich denke nicht“, sagt der Brite. Seiner Meinung nach tragen Fahrräder entscheidend dazu bei, „neu festzulegen, wie wir in unseren Städten leben“. Warum ins Auto steigen, um die acht Kilometer zur Arbeit zu fahren? „Wir sollten uns daran erinnern, um was es im Leben geht“, so Butler-Adams. Um die Menschen, die Familie, um Lebensqualität. Das Fahrrad sei schlichtweg das effizienteste Transportmittel. „Es verschmutzt die Umwelt nicht und man verbrennt Kalorien statt fossiler Brennstoffe.“

Das Besondere am Brompton, neben dem Preis von durchschnittlich rund 1500 Euro: Es ist prädestiniert für Städter. Ins Büro oder von Meeting zu Meeting radeln und, anstatt es irgendwo anzuschließen, kann man es innerhalb von Sekunden zusammenklappen und unter dem Schreibtisch verstauen oder an der Garderobe abgeben. Oder man nimmt es nach einem Abend im Pub gefaltet im Taxi, Zug oder gar im Flugzeug im Handgepäck mit. Mittlerweile gibt es auch elektrische Exemplare mit abnehmbarem Akku. Und sie werden ständig mehr auf den Straßen dieser Welt.

Ausbau von Fahrradwegen hat nicht nur in London Priorität

Um die Luftverschmutzung zu reduzieren, fördern Bürgermeister zahlreicher Großstädte die „Fahrradrevolution“, wie Londons Oberhaupt Sadiq Khan es nannte. In der britischen Hauptstadt, in Paris oder Singapur – die Planer setzen auf den Ausbau von Fahrradwegen. Mit Erfolg. Die Zahl jener, die keine Lust auf stickige U‑Bahnen haben und sich stattdessen auf den Sattel schwingen, steigt seit Jahren massiv an. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung noch beschleunigt.

Tatsächlich sind Tausende Londoner, ob im Bankenviertel oder im politischen Westminster, aufs Rad umgestiegen. Immer häufiger entdeckt man auch Bromptons so schräg wie stylish daherkommende Klappräder. Doch Butler-Adams geht es weniger um das Aussehen als um die Zweckmäßigkeit. „Es ist kein Modeartikel, sondern Ingenieursarbeit.“ Deshalb fänden auch die Deutschen zunehmend Gefallen daran. Derzeit verkauft Brompton ein Drittel der Räder in die EU, ein Drittel geht nach Asien, 10 Prozent in die USA.

„Keep calm and carry on“

Aber das Unternehmen, das im letzten Jahr rund 65.000 Räder fertigte und seit 2016 um das Dreifache gewachsen ist, will weiter expandieren, insbesondere in Kontinentaleuropa und im Speziellen in Deutschland, wo Brompton nun sogar einen eigenen Standort, den ersten auf der anderen Seite des Ärmelkanals, eröffnet. Trotz Brexit. Vor allem mittelständische Betriebe straucheln derzeit mit den Folgen des EU-Austritts. So werden beispielsweise 20 bis 25 Prozent der Teile eines Brompton-Rads aus der EU importiert, was nun länger dauert, mehr Bürokratie erfordert und zusätzliche Kosten verursacht. Das Gleiche gilt für den Export der Produkte auf den Kontinent.

Allzu laute Klagen sind jedoch weder von dem Londoner Industriebetrieb noch von den meisten anderen Unternehmen zu hören seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase am 1. Januar. Es herrscht vielmehr eine Mischung aus Gelassenheit, Pragmatismus und leisem Optimismus. „Natürlich nerven der Extraaufwand und die Kosten, aber ist es das Ende der Welt? Nein, nur ein bisschen komplizierter“, sagt Butler-Adams. „Uns steht ein Klimanotstand bevor, das ist das größere Problem.“

Es scheint auf der Insel wieder einmal das berühmte Motto zu gelten: „Keep calm and carry on“ – ruhig bleiben und weitermachen.