London: Menschen dicht gedrängt in Einkaufsstraßen nach Lockdown

London. In London ereigneten sich am Samstag (5. Dezember) wilde Szenen. In großer Zahl versammelten sich junge Leute vor dem Luxuskaufhaus Harrods an der Brompton Road, wie die britische „Daily Mail” berichtete. Als der Menschenpulk versuchte, das Warenhaus zu betreten, brach Chaos aus.

Die dicht gedrängte Gruppe bestand aus Hunderten junger Menschen, die keine Masken trugen und sich nicht an die Abstandsregelungen hielten. Wegen Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen und die Verwicklung in eine Schlägerei nahm die Polizei gegen 13 Uhr vier Personen fest, wie die britische Zeitung schreibt.

Auf Fotos, die gegen 17.30 Uhr aufgenommen wurden, sind jedoch noch immer dicht an dicht stehende Menschen zu sehen. Die jungen Leute erfreuten sich bester Laune und betrieben augenscheinlich kein Social Distancing.

Feiernde tanzen ausgelassen im Londoner West End

Beim vergangenen Wochenende handelte es sich um das erste nach Aufhebung der zweiten landesweiten Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien, die am 2. Dezember endeten. Viele Menschen strömten in die Städte, um liegengebliebene Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Einzelhandelsgeschäfte senkten zu dem Anlass ihre Preise um bis zu 80 Prozent, wie die „Daily Mail” schreibt. Unter die Einkäufer mischten sich auf den Straßen der Hauptstadt allerdings auch viele Nachtschwärmer.

So kam es im Covent Garden im Londoner West End am Samstagabend zu beträchtlichen Menschenansammlungen. Eine große Gruppe junger Menschen fand sich dort ein, um einem Straßenmusiker zuzuhören. Die feiernde Menge trank Alkohol und tanzte ausgelassen zur Musik, berichtet die „Daily Mail“ weiter.