London: Englischer Fußballfan muss wegen rassistischer Beleidigungen in Haft

London. Weil er in einem Facebook-Livestream mehrere Spieler der englischen Nationalmannschaft rassistisch beleidigte, ist ein Mann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Der 52-Jährige hatte die Spieler Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka verunglimpft, nachdem sie beim Elfmeterschießen im Finale der Fußball-Europameisterschaft nicht getroffen hatten.

Der Gabelstapelfahrer hatte sich schuldig bekannt. Er muss nun für zehn Wochen ins Gefängnis, wie der Willesden Magistrate Court in London am Dienstag entschied. England hatte das Endspiel in Wembley am 11. Juli nach Verlängerung im Elfmeterschießen gegen Italien mit 2:3 verloren.