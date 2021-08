Lokführer verteidigt Bahnstreik auf Twitter: „Ein Streik, der niemanden betrifft, führt zu nichts”

Anzeige

Seit Mittwoch (2 Uhr) gibt es in ganz Deutschland starke Einschränkungen im Bahnverkehr. Grund dafür ist ein Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), der sich gegen die Deutsche Bahn richtet. Die Lokführer protestieren damit gegen eine Nullrunde im laufenden Jahr, also eine Tarifrunde ohne Erhöhung der bezogenen Löhne. Dabei bleiben die Vergütungen auf dem alten Wert. Außerdem fordern sie 600 Euro Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von insgesamt 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten.

Der kurzfristige Streik sorgt bei vielen Bahnreisenden für Unverständnis. Berufspendler müssen mit starken Einschränkungen rechnen und hatten wenig Vorlaufzeit, sich Alternativen zu überlegen. „Ein Streik, der niemanden betrifft, führt zu nichts”, schreibt Twitter-User „Cpt. CheesyCrust”, der nach eigenen Angaben Lokführer ist. Sein Tweet und der dazugehörige Thread wurden bereits tausendfach geteilt (Stand: 11.8.2021, 10.30 Uhr).

Twitter-User: „Ein systemrelevanter Beruf”

Den eigenen Angaben zufolge möchte der 36-Jährige in seinen Nachrichten Vorwürfe aus der Welt schaffen und erklären, warum der Bahnstreik sinnvoll ist und er daran teilnimmt. Zu dem Vorwurf, dass Lokführer während der Pandemie nicht in Kurzarbeit mussten und es daher noch gut hatten, argumentiert er: „Kurzarbeit war vom Verkehrsministerium nie gewollt, damit die Leute zur Arbeit kommen.” Es scheine also „ein systemrelevanter Beruf zu sein, den ich da ausübe”, fügt er hinzu.

Auch zu seinem Verdienst äußert sich der Twitter-User. Ein Großteil des Nettolohns seien steuerfreie Zuschläge. „Krank? Urlaub? Dann fällt das alles weg”, schreibt er. Außerdem seien die Arbeitszeiten oft schwierig. Mal müsse ein Lokführer eine Frühschicht um 4 Uhr morgens beginnen, am nächsten Tag könnte schon ein Schichtstart um 16 Uhr folgen. Das sei nicht einfach für den Biorhythmus. „Ich möchte nur mal aufzeigen, dass solche Arbeitsbedingungen halt auch entlohnt werden müssen”, erklärt er.

Der Twitter-User betont, dass er seinen Job gerne mache, „die Arbeitsbedingungen sind aber verbesserungswürdig”. Er habe ein Anrecht auf nur ein freies Wochenende im Monat, auf Feiertage wie Weihnachten und Sylvester nicht.

Nachwuchsprobleme bei der Bahn

Dem Vorwurf, dass der Streik zu kurzfristig beschlossen worden sei und der aufgeworfenen Frage, wie Pendler denn nun während des Streiks zur Arbeit kommen sollten, entgegnet der Twitter-User entschieden: „Wenn der Beruf weiterhin so attraktiv bleibt, kannst du dir mal die Frage stellen, wer dich in zehn Jahren auf die Arbeit fährt.” Die Bahn habe ernste Nachwuchsprobleme. Auf seiner Dienststelle sei er mit seinen 36 Jahren der jüngste Lokführer. Der Altersdurchschnitt liege bei 58 Jahren. „Wer Lokführer werden will, hebt die Hand. Sofern er den Einstellungstest besteht, kann er morgen mit der Ausbildung anfangen. So beliebt ist der Beruf”, betont „Cpt. CheesyCrust” die dramatische Lage.