Zwei Dutzend Affen brechen aus Tierpark in Baden-Württemberg aus

Anzeige

Anzeige

Löffingen. Aus einem Tierpark im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind etwa zwei Dutzend Affen ausgebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, dürften aktuelle Bauarbeiten in dem Park in Löffingen der Grund dafür sein, dass die Primaten einen Weg aus ihrem Gehege entdeckten. Die Tiere seien zunächst im Rudel in Richtung des Ortsteils Dittishausen unterwegs gewesen.

Mitarbeiter des Tierparkes hätten versucht, die Berberaffen wieder einzufangen. Bis zum Nachmittag hatten sie die Tiere aber noch nicht aufspüren können, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Primaten gelten den Angaben zufolge als ungefährlich, scheu und ängstlich. Die Polizei bat darum, die Berberaffen weder anzusprechen noch zu füttern. Auch sollten Passanten nicht versuchen, die Tiere einzufangen. In einem solchen Fall könnten die Affen weniger freundlich reagieren, ergänzte der Polizeisprecher.