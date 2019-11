Lkw stürzt von Autobahnbrücke: Polizei warnt Raser mit Schock-Video

Anzeige

Ljubljana. Die slowenische Polizei hat das Überwachungsvideo eines tödlichen Unfalls veröffentlicht, um vor überhöhter Geschwindigkeit zu warnen. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch auf einer Autobahn in der Nähe der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Das Video zeigt einen silberfarbenen Opel Corsa, der in einer Linkskurve einen Lastwagen überholt. Dabei kracht der Corsa in die Seite des Lastwagens, beide Fahrzeuge geraten ins Schlingern. Der Lkw-Anhänger bricht aus und der Lastwagen wird über die Leitplanke in die Tiefe geschleudert.

Lkw-Fahrer starb bei Unfall

Der 53-jährige Fahrer hat den Sturz aus 20 Metern Höhe laut Polizei nicht überlebt. Der slowenische Corsa-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Verursachen eines Unfalls durch Fahrlässigkeit. Nach ersten Erkenntnissen war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

RND/jst