Lkw fährt seitlich gegen Schulbus: Mehrere Kinder verletzt

Hofheim. Bei einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Lastwagen sind in Unterfranken mehrere Kinder verletzt worden. Genaue Informationen lagen zunächst noch nicht vor.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Lkw in Hofheim (Landkreis Haßberge) seitlich gegen den Bus gefahren. Die Beamten gingen zunächst von sieben verletzten Kindern aus, zwei von ihnen hatten wohl etwas schwerere Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich an einer Auffahrt zur Bundesstraße 303.