Lkw-Fahrer stürzt von 70 Meter hoher Autobahnbrücke

Anzeige

Anzeige

Herborn . Während des Sturms am Montag ist ein Mann nahe Herborn in Hessen von einer 70 Meter hohen Autobahnbrücke geweht und tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 53-jährige Lkw-Fahrer von einer Windbö erfasst worden, hatte das Gleichgewicht verloren und war in die Tiefe gestürzt, wie die Polizei in Dillenburg am Mittwoch mitteilte.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Zeugen entdeckten Leichnam zufällig

Anzeige

Sein Leichnam wurde am Montagmorgen von Zeugen zufällig unterhalb der Ambachtalbrücke gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann auf dieser Brücke der Autobahn 45 ausgestiegen war und ihn die Bö erfasst hatte, als er eine Plane seines Lasters festzurren wollte.

Anzeige

Zunächst hatte die Polizei wegen eines möglichen Suizids ermitteln, dieser Verdacht bestätigte sich laut Polizeisprecher jedoch nicht. Die Auffindesituation des Lastwagens und des Leichnams würden auf einen tragischen Unfall hindeuten. Zunächst hatten Medien hierüber berichtet.