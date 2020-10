Lkw bleibt mit hochgefahrener Mulde an A1-Brücke hängen

Anzeige

Es ist ein Bild, das man vermutlich eher aus Filmen kennt: Ein Baustellenfahrzeug ist mit hochgefahrener Mulde unter einer Autobahnbrücke hängengeblieben. Dieser schwere Arbeitsunfall ereignete sich am Freitagabend auf der Autobahn 1 bei der Anschlussstelle Lübeck-Moisling. Wie die “Lübecker Nachrichten” am Samstag berichten, wollte der Fahrer des Lkw die Baustelle mit seinem gerade abgeladenen Muldenkipper verlassen. Dabei hatte der Mann offenbar übersehen, dass die Mulde bei seiner Abfahrt vom Abladevorgang noch hochgefahren war.

Nach rund 100 Metern wurde er jäh gestoppt: Denn an einer Brücke blieb er mit seiner noch hochgefahrenen Mulde hängen. Diese riss aus der Hydraulikvorrichtung, klappte nach hinten und stoppte die Fahrt des LKW abrupt.

Der 54-jährige Fahrer des Baustellenfahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Lübecker Klinik gebracht. Der havarierte Lkw wurde vom Straßenbauunternehmen, mit Unterstützung eines die Mulde sichernden Baggers selbst geborgen. Wie hoch der Sachschaden an Lkw und Brücke sind, konnte am Abend noch nicht beziffert werden.