Liveticker zum Unwetter: Starkregen und schwere Gewitter bis in den Donnerstag

Anzeige

Anzeige

Offenbach. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Teile Deutschlands Unwetter bis in den Donnerstag hinein voraus. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen Hessens könne es zu extremen Unwettern kommen, teilten die Meteorologinnen und Meteorologen am Mittwoch in Offenbach mit.

Extremer Dauerregen beziehungsweise länger anhaltender Starkregen könnten bis zum Donnerstagmorgen zu 50 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter führen. Lokal seien bis zu 200 Liter möglich. „Die Auftrittswahrscheinlichkeit entsprechender Mengen sind dabei recht sicher, die Schwerpunkte sind allerdings weiter unsicher“, heißt es beim DWD. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im Liveticker.

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker Weniger Unwetter-Einsätze im Südwesten als befürchtet in der Nacht Der Südwesten ist nach Polizeiangaben von größeren Unwetterschäden verschont geblieben. In einigen Regionen habe es in der Nacht zwar stärker geregnet, größere Schäden blieben jedoch aus, wie Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilten. Am Dienstag hatten heftige Regenfälle für umgestürzte Bäume und überflutete Straßen gesorgt. In Mannheim und Umgebung mussten beispielsweise mehrere Straßen gesperrt werden. In der Nacht und am frühen Morgen habe es dagegen keine erwähnenswerten Einsätze mehr gegeben. Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen bis Samstag mit teils kräftigem Dauerregen. Erhöhte Vorsicht sei vor allem im Süden des Landes geboten. Bis Freitag könnten die Wasserstände zudem deutlich steigen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg mit.

Unwetterwarnungen in Rheinland-Pfalz und Saarland Für weite Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland droht am Mittwoch die Gefahr von heftigen Unwettern. Für die meisten Kreise in Rheinland-Pfalz gilt sogar die höchste Warnstufe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit. Im Laufe des Tages verbreitet sich teils gewittriger Regen, lokal sind extreme Unwetter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. In Gewitternähe sind teils stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag dauert der Starkregen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad oft an. Auch am Donnerstag bleibt es ungemütlich. Bei wechselnd starker Bewölkung können Schauer und kräftige Gewitter auftreten. Dem DWD zufolge sind erneut Unwetter möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 22 bis 25 Grad. In der Nacht klingen die Niederschläge langsam ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 12 Grad.

Eine Zusammenfassung der Geschehnisse am Dienstag lesen Sie hier.

Liebe Leserinnen und Leser,

bereits am Dienstag wurden Teile Deutschlands von Gewittern und Starkregen heimgesucht. Auch heute und im Verlauf der Woche werden weitere Unwetter erwartet. Hier halten wir Sie mit allen aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

Kommen Sie gut durch diese Nacht Für heute pausieren wir diesen Liveticker. Weitere Nachrichten und Entwicklungen rund um das Unwetter lesen Sie hier morgen früh wieder. Alle aktuellen Nachrichten, Analysen und Kommentare finden Sie auf RND.de

Auch am Mittwoch wird es ungemütlich

Während sich die Wetterlage allmählich beruhigt, droht bereits ein ungemütlicher Mittwoch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils heftigen Unwettern.



Für die Nacht zu Mittwoch rechnen die Meteorologen weiterhin mit mit verstärkten Niederschlägen und Gewittern im Nordosten Bayerns. Dabei bestehe weiterhin Starkregen- und Unwettergefahr.



Am Mittwoch werden weitere Gewitter erwartet. Dabei herrsche erhöhte Unwettergefahr durch Starkregen von Rheinland-Pfalz bis Hessen. In der Mitte des Landes, im Nordosten Bayerns, in Niedersachsen und im Umfeld des Harzes seien Unwetter mit heftigem Regen nicht ausgeschlossen.



Besonders im Nordosten sind laut DWD kräftige Schauer und Gewitter mit teils extremen Starkregenmengen von 30 bis 60 l/qm in kurzer Zeit zu erwarten, strichweise auch deutlich mehr als 100 l/qm binnen zwei bis drei Stunden. Zum Abend nehme dann auch die Gefahr mehrstündigen Starkregens regional zu.



Die Warnungen des DWD gelten derzeit für insgesamt 170 Kreise.

Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in München - Züge stehen still

Auch im Großraum München ist es am Abend zu großen Problemen im Nahverkehr gekommen. Auf der Linie S-Bahn-Linie 4 fielen Bäume in die Oberleitung, auch die Strecke zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster musste gesperrt werden,



Auch der Zugverkehr von und nach München ist demnach stark betroffen. Bayernweit kommt es zu Beeinträchtigungen und Ausfällen. Auch im Großraum München ist es am Abend zu großen Problemen im Nahverkehr gekommen. Auf der Linie S-Bahn-Linie 4 fielen Bäume in die Oberleitung, auch die Strecke zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster musste gesperrt werden, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet Auch der Zugverkehr von und nach München ist demnach stark betroffen. Bayernweit kommt es zu Beeinträchtigungen und Ausfällen.

Die Feuerwehr in München verzeichnete nach eigenen Angaben bis zum Abend rund 75 Einsätze. Es seien Keller und Unterführungen vollgelaufen. Starker Wind habe Äste abgebrochen, der Verkehr sei behindert worden.

Altstadt von Landshut unter Wasser

Inzwischen gibt es Details zu den Unwettern in der bayerischen Stadt Landshut. Zum Anpfiff des EM-Fußballspiels Deutschland gegen England zogen Starkregen, Blitz und Donner über die Stadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es gab Sturzbäche, verschlammte Straßen, weggeschwemmte Autos, ausgespülte Gullydeckel, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, beschädigte Stromkästen und Öltanks, wie der Lagedienst der integrierten Leitstelle Landshut, Mirko Olzem, die Situation beschrieb. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand. „Das war ein Unwetter, wie es nur alle fünf bis zehn Jahre vorkommt“, ergänzte er.



Große Wassermassen seien innerhalb kürzester Zeit über der Stadt niedergegangen. Zwischen 17.30 Uhr und 20.45 sind Feuerwehr und Rettungsdienst nach Angaben der Leitstelle zu knapp 650 Einsätzen ausgerückt. Das sei deutlich über dem Durchschnitt gewesen. Bei der Polizei kamen etwa 20 Einsätze hinzu.



Die Aufräumarbeiten dauerten am Abend an. Viele werden das Ausmaß der Schäden erst am Morgen erkennen, wie Olzem sagte. Im Jahr 2016 habe es ein ähnliches Unwetter in der Ortschaft Essenbach in der Nähe von Landshut gegeben. (dpa)

Überschwemmungen und gestörter Bahnverkehr im Raum Aachen

Eine Gewitterzelle hat am Dienstagabend auch im Raum Aachen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller in einigen Städten gesorgt. Besonders betroffen waren nach Auskunft der Feuerwehr-Leitstelle Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath. Insgesamt sei die Feuerwehr dort zu rund 200 Einsätzen ausgerückt. Heftiger Regen hatte demnach in kurzer Zeit Kanäle volllaufen lassen, war in Keller geflossen und hatte Straßen überschwemmt. Schwere Schäden seien aber nach ersten Erkenntnissen ausgeblieben.



Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste zudem eine Zugstrecke zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath zunächst gesperrt werden, weil dort infolge des Regens an einem Bahnübergang Geröll und Erde auf die Gleise gerutscht waren. Auch aus dem Kreis Düren berichtete die Feuerwehr von einem knappen Dutzend Einsätzen wegen überschwemmter Straßen und Keller. (dpa)

Blitz und Donner: Mainzer Trainingsauftakt abgebrochen Die Unwetter hatten auch Auswirkungen auf den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05: Der Trainingsauftakt der Mannschafft musste am Dienstag nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Wegen eines heftigen Gewitters mit Blitz, Donner und starkem Regen schickte Trainer Bo Svensson seine Mannschaft vorzeitig wieder in die Kabine. (dpa)

Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Anzeige

Starkregen und Gewitter auch im Norden und Westen möglich

Anzeige

Im Laufe des Mittwochs sind auch im Norden, Westen und am Alpenrand Gewitter mit heftigem Starkregen möglich. Am Nachmittag soll es auch im Schwarzwald verstärkt Dauerregen geben. Bis in die Nacht zum Freitag seien hier Niederschlagsmengen von bis zu 100 Liter pro Quadratmeter möglich.