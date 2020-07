Livestream zur Frankfurter Krawallnacht: Polizei und Stadt Frankfurt zu den Konsequenzen

Anzeige

Frankfurt. In der Nacht zu Sonntag ist es auf dem Frankfurter Opernplatz zu Ausschreitungen gekommen. Fünf Polizeibeamte wurden durch geworfene Flaschen verletzt. Rund 500 bis 800 Personen waren in der Nacht an den Krawallen beteiligt. Insgesamt 39 Menschen wurden festgenommen.

Am Montagvormittag trafen sich Vertreter der Polizei und Stadt Frankfurt, um über Konsequenzen zu beraten. Um 12 Uhr geben beide gemeinsam eine Pressekonferenz. Auf dem Podium erwartet werden Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU), Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill.

Hier können Sie die Pressekonferenz live verfolgen

Falls Sie den Stream nicht sehen können, klicken Sie bitte hier. (Weiterleitung zu Facebook)