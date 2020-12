Nach Amokfahrt in Trier: Trauerfeier für Opfer im Livestream

Anzeige

Oberbürgermeister Wolfram Leibe und die Ministerpräsidentin Malu Dreyer von Rheinland-Pfalz (beide SPD) gedenken nach der Amokfahrt in Trier am gestrigen Dienstag gemeinsam mit dem Stadtvorstand, weiteren Landespolitikern und Vertretern der Kirche den Opfer und Verletzten auf dem Porta-Nigra-Vorplatz. Hier sehen Sie die Gedenkveranstaltung im Livestream.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach nach den schrecklichen Ereignissen von “einem Bild des Grauens”. “Wir werden an der Porta Nigra, die seit 1800 Jahren in dieser Stadt steht, einen Trauerort einrichten”, kündigt Leibe an. Trier brauche nun einen Platz, an dem Menschen ihre Solidarität zeigen könnten.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann mit einem PS-starken Geländewagen am Dienstagnachmittag gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Fünf Menschen starben, darunter ein neun Wochen altes Baby. 14 Menschen wurden verletzt.