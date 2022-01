Livestream: Polizei informiert über Amoklauf an Universität in Heidelberg

Anzeige

Nach dem Amoklauf an der Universität in Heidelberg sind noch viele Fragen offen, etwa zum Motiv des Täters. Am Montagabend (19 Uhr) will die Polizei über den Ermittlungsstand informieren.

Bei dem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität in Heidelberg hatte ein Mann während einer laufenden Vorlesung um sich geschossen. Eine junge Frau starb nach Angaben aus Sicherheitskreisen durch einen Kopfschuss, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Der Mann, der selbst Student gewesen sein soll, floh dann laut Polizei ins Freie. Er soll einen Rucksack mit weiteren Waffen dabei gehabt haben. Demnach soll er sich dann selbst erschossen haben. Die Polizei bestätigte bisher lediglich, dass der Täter tot ist. Er soll keine politischen oder religiösen Motive gehabt haben. Zur Identität der Opfer und des Täters machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Livestream heute: Ermittler informieren ab 19 Uhr über den Amoklauf in Heidelberg

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) besuchte noch am Nachmittag den Tatort und zeigte sich erschüttert: „Ich bin entsetzt. Es lässt einen sprachlos zurück, wenn unschuldige junge Menschen im Hochschulbetrieb so etwas erleben müssen.“

Auch die Studierendenschaft äußerte sich fassungslos. „Wir sind unendlich schockiert. Das ist eine Katastrophe, die sich allem Denkbaren zwischen Vorlesungen, Klausuren und Unileben entzieht“, sagte der Vorsitzende Peter Abelmann.