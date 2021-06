Anzeige

Schreie, Polizeisirenen, Passanten in Angst: Die Szenen, die im Internet in kleinen Videosequenzen zu sehen sind, lassen erschaudern. Ein Mann taumelt am Freitagnachmittag durch die Würzburger Innenstadt. Er ist barfuß, in der linken Hand hat er ein langes Messer. Mit diesem soll er zuvor wahllos auf Passanten eingestochen haben. Drei Menschen sind nach Polizeiangaben tot, es gibt „mehrere zum Teil schwer verletzte Personen, die im Krankenhaus behandelt werden“, sagt ein Polizeisprecher mehr als drei Stunden später.

Am Abend sind noch viele Fragen offen. Im Liveblog bleiben Sie auf dem aktuellsten Stand:

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker Verdächtiger von Würzburg war in psychiatrischer Behandlung Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg mit drei Toten war in psychiatrischer Behandlung. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Würzburg. (dpa)

Polizeihubschrauber über Würzburg Aktuell kreisen Polizeihubschrauber über Würzburg. Die Polizei betont: Dabei handele es sich nicht um die Suche nach einem zweiten Täter.

Polizei: Verdächtiger und Opfer kannten sich wohl nicht Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg hat seine Opfer nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht gekannt. „Dem Sachstand nach bestand keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfern“, teilten die Beamten am Freitagabend mit. Der Verdächtige aus Somalia lebte demnach in einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg. Er sei durch einen gezielten Schuss aus einer Polizeiwaffe am Oberschenkel verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht. (dpa)

Was wir über die Messerattacke in Würzburg bislang wissen In Würzburg ist es am frühen Freitagabend zu einer Messerattacke gekommen. Ein Mann hat ersten Informationen zufolge dabei drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Was wir bislang über die Tat wissen und was nicht.

Zwei Opfer lebensgefährlich verletzt Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sind mindestens zwei der Verletzten lebensgefährlich verletzt. Die meisten Opfer seien Frauen, und es sei auch ein kleiner Junge dabei. (dpa)

Polizei: Verdächtiger nicht wegen Islamismus bekannt Der Verdächtige der Messerattacke ist nach Angaben der Ermittler nicht wegen Straftaten polizeibekannt, die „Richtung Islamismus bisher hindeuten“. Das sagte ein Polizeisprecher. „Wir müssen natürliche alle Erkenntnisse zusammentragen, die es irgendwo gibt.“ Das werde einige Zeit dauern. Der Verdächtige habe bei den Ermittlern kurze Angaben gemacht. Was genau der 24-jährige Somalier sagte, blieb zunächst unklar. (dpa)

Verdächtiger soll "Allahu Akbar" gerufen haben Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagte der Nachrichtenagentur dpa, Augenzeugen hätten behauptet, der Verdächtige habe "Allahu Akbar" gerufen. Er nannte das ein mögliches Indiz für einen möglichen islamistischen Hintergrund.

Polizei richtet Hinweisportal ein Die Würzburger Polizei hat ein Hinweisportal eingerichtet . "Wir bitten darum, uns Bilder und Videos von Tat und Täter (...) zur Verfügung zu stellen", schrieb die Polizei bei Twitter.

Baerbock: "Entsetzliche Nachrichten"



Polizei: Bitte nicht Videos von Würzburger Messerattacke im Netz teilen Die Würzburger Polizei rief am Abend zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. „Bitte teilt keine Bilder oder Videos“, hieß es am Freitag in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: „Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!“

Der Verdächtige trägt einen beige-braunen Pullover und eine dunkle Hose. Als er in einer Seitengasse verschwindet, laufen viele Passanten ihm hinterher. Man hört Polizeisirenen, ein Mann in einem roten Shirt winkt den Beamten zu und weist ihnen den Weg. Das Polizeiauto verschwindet in der Gasse. Wo genau die Beamten schließlich den Verdächtigen stoppen, der auf den Szenen mit Corona-Schutzmaske zu sehen ist, bleibt zunächst unklar. Die kurzen Filme decken sich mit der Beschreibung von Augenzeugen.

Keine fünf Jahre ist es her, als Würzburg wegen der Attacke eines anderen Mannes mit einem Messer und einer Axt bundesweit in den Schlagzeilen ist. Am 18. Juli 2016 greift ein 17-Jähriger in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen an und verletzt sie schwer. Der afghanische Flüchtling flieht anschließend zu Fuß, attackiert eine Spaziergängerin. Schließlich erschießen Polizisten den Mann. Die Tat reklamiert später die Terrormiliz IS für sich. Es ist der erste IS-Terroranschlag in Deutschland.