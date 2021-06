Anzeige

Mitten in Würzburg sticht ein Mann auf ihm unbekannte Menschen ein. Die Ermittler haben viel Arbeit vor sich. War es ein islamistischer Anschlag? Oder war der Mann geistig verwirrt?

Messerattacke in Würzburg: Pressekonferenz im Livestream

Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) will am Samstag um 15 Uhr über die Ermittlungsergebnisse im Fall informieren. Hier im Livestream können Sie das Pressegespräch verfolgen:

Was war das Motiv des Täters?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor für Bayern Trauerbeflaggung angeordnet. „Die Ereignisse sind unfassbar und schockierend“, sagte er in Nürnberg. Bayern trauere um die Opfer. „Wir bangen, beten und hoffen mit den Verletzten und den Angehörigen.“ Besonders dankte Söder den Bürgern, die am Freitag versucht hätten, den Täter zu stellen und in Schach zu halten: „Das war ein ganz beeindruckendes Engagement.“

Söder bezeichnete die Bluttat am Samstag als Amoklauf. Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) wollte einen islamistischen Anschlag nicht ausschließen. Aber auch der Geisteszustand des mutmaßlichen Täters spielt eine Rolle.