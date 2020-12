Liste der beliebtesten Vornamen bleibt coronafrei - Dynamite und Hustle abgelehnt

Anzeige

Wiesbaden. Corona hat in diesem Jahr die Liste der zehn beliebtesten Vornamen in Deutschland nicht infiziert. Obwohl das Virus das öffentliche Leben stark eingeschränkt habe, bleibe die Top Ten der Vornamen voraussichtlich coronafrei, teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) nach einer Stichprobe der Listen von Standesämtern am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Auf der Hitliste beliebter Baby-Vornamen könnten dagegen Lena und Emil 2020 sehr weit vorne landen. Während es bei den Jungen wahrscheinlich Veränderungen im Ranking geben werde, stünden bei den Mädchen alte Bekannte weiterhin hoch im Kurs, teilte die GfdS mit.

Endgültige Liste wird im Frühjahr 2021 veröffentlicht

Wie bereits in den vergangenen Jahren nannten Eltern ihre neugeborenen Mädchen gerne Emma, Mia oder Lina. Bei den Jungen könnten etwa Paul, Leon und Felix erneut ganz vorne stehen. Ob hingegen Hanna, Spitzenreiterin im vergangenen Jahr, und der zuletzt Zweitplatzierte Ben ihre Erfolge wiederholen können, ist der GfdS zufolge fraglich. Nach wie vor seien auch Namen der Großelterngeneration sehr beliebt. Anton, Theo und Fritz etwa gehörten bereits zur Top 30 der Stichprobe. Bei den Mädchen zählten unter anderem Emma, Lina und Ida mit zu den Favoriten.

Die endgültige Liste will die GfdS im Frühjahr 2021 veröffentlichen. Dann beruhten die Daten auf mehr als 90 Prozent aller vergebenen Vornamen. Die GfdS-Experten zählen nicht nur die häufigsten Namen, sondern sie befassen sich jedes Jahr auch mit mehreren Hundert neuen Namen, die Eltern gerne ihren Kindern geben möchten. Grünes Licht gab es 2020 unter anderem für Diora, Aura und Blin. Nicht einverstanden waren die Sprachwissenschaftler etwa mit Dynamite, Hustle und Ende.