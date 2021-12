Lisa Fitz nach umstrittenem Auftritt im SWR: „Ich bin keine Impfgegnerin und keine Corona-Leugnerin“

Anzeige

Nach ihrem umstrittenen Auftritt in der Comedysendung „Spätschicht“ hat sich Lisa Fitz nun selbst zu Wort gemeldet. Die Kabarettistin hatte in der vergangenen Woche auf der Bühne von „Panikmache“ in der Pandemie gesprochen und behauptet, dass EU-weit 5000 Menschen infolge einer Corona-Impfung gestorben seien. Da diese Aussage nachweislich falsch war, hatte der SWR bereits angekündigt, die Folge aus der Mediathek zu nehmen.

Nun hat Fitz eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie klarstellt: „Ich bin keine Impfgegnerin und keine Corona-Leugnerin.“ Mit ihren Aussagen habe sie nur drei Anliegen verfolgt: „Ich wollte aufzeigen, dass Politiker und Verantwortungsträger immer neue Versprechungen und Erklärungen abgeben, die sie nicht einhalten. Dann wollte ich aufzeigen, wie Politiker und die Pharmaindustrie miteinander verbunden sind. Und zum Dritten wollte ich darauf hinweisen, dass viele Leute sich nicht impfen lassen, weil sie Angst vor dem Impfen und den Nebenwirkungen haben, was auch dadurch entsteht, dass die Frage, wie viele Menschen nach einer Impfung gestorben sind, nicht medial transparent aufgearbeitet wird.“

„Um das anschaulich zu machen, habe ich die Zahl von 5000 Impftoten benannt.“ Als Versäumnis gesteht sie ein, „dass ich die Zahl nicht explizit als Verdachtsfälle von Impftoten benannt habe. Das bedauere ich.“ Konkrete Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich durch eine Impfung gestorben sind, gibt es bislang nicht. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) spricht in seinem aktuellen Sicherheitsbericht (Stand: Ende September) von 1802 Verdachtsmeldungen „über einen tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung“. Keinesfalls sei allerdings klar, dass die Personen an den Folgen der Impfung selbst gestorben seien.

Dass ihr Auftritt derart umstritten sei, kann Fitz jedoch nicht nachvollziehen. Schließlich könne man nicht sagen, „wie viele Menschen tatsächlich an den Folgen einer Impfung verstorben sind“. Außerdem sei es Aufgabe des Kabaretts, „den Finger in Wunde zu legen und der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten“. Was Lisa Fitz ihrer eigenen Aussage zufolge jedoch nicht sei: „Ich bin keine Impfgegnerin und keine Corona-Leugnerin.“

Skandalisierung in der Presse

Den aktuellen Skandal um ihren Auftritt sieht sie als „Skandalisierung“: „Was mich sehr erschreckt und auch sehr erzürnt, ist die Unerbittlichkeit, mit der von Teilen der Presse versucht wird, Menschen zu vernichten.“ Eine echte Auseinandersetzung und Debatte sei dadurch unmöglich. „Ich bin weder rechts noch links, auch bin ich keine Verschwörungs­theoretikerin. Ich bin auf der Seite der Menschen. Und ich werde mich auch in Zukunft nicht davon abhalten lassen, den Finger in die Wunde zu legen.“

Der SWR hatte Fitz’ Auftritt zunächst durch die „Meinungsfreiheit gedeckt“ gesehen, sich dann aber in einer Pressemitteilung korrigiert und mitgeteilt: „Die Meinungsäußerungs­freiheit gilt jedoch nicht unbegrenzt, sondern endet auch in einer Comedy- oder Satiresendung bei falschen Tatsachen­behauptungen. Die Aussage von Lisa Fitz zur Anzahl der Impftoten ist nachweislich falsch.“