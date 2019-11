Linz vertreibt Obdachlose mit “Christbaum-Trick” vom Weihnachtsmarkt

Anzeige

Der Duft von gebrannten Mandeln, Bratwurst und Glühwein, dazu ein funkelndes Lichtermeer: In Linz eröffnete am Wochenende die Weihnachtsmarktsaison. Zwischen all der inszenierten vorweihnachtlichen Behaglichkeit sorgt die Stadt mit einer gar nicht so christlichen Aktion für Unmut: Denn in der heimeligen Welt aus Lichterglanz und Tannenduft sind Obdachlose offenbar nicht erwünscht.

Damit sich die Wohnungslosen auf den sonst so beliebten Sitzbänken im Volksgarten keinen Schlafplatz suchen und die Marktbesucher stören, wurden laut "heute.at" Christbäume so dicht an die Bänke gestellt, dass sie nicht mehr zu benutzen sind. Von Nächstenliebe keine Spur.

Mit diesem "Christbaum-Trick" wolle die Stadt Linz, deren Vizebürgermeister verantwortlich für den Weihnachtsmarkt ist, Obdachlose fernhalten, heißt es in dem Bericht. Noch bis zum 24. Dezember müssen sich die Wohnungslosen nun eine andere Schlafstätte suchen.

