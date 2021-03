Limonade für eigene Hirnoperation verkauft: Siebenjährige erfolgreich operiert

Anzeige

Anzeige

Birmingham. Ein Mädchen, das im US-Staat Alabama mit einem Limonadenstand Geld für seine Hirn-OP gesammelt hat, ist nach Angaben ihrer Mutter erfolgreich operiert worden. Die Operation im Boston Children’s Hospital sei gut gelaufen, teilte die Mutter der siebenjährigen Liza Scott, Elizabeth Scott, am Montag in einem Beitrag bei Facebook mit. Liza sei danach ansprechbar gewesen. In einer separaten Textnachricht schrieb die Mutter: „Gott ist gut!“ Zusätzliche OPs sollen nötig sein. Wann sie stattfinden, war zunächst unklar.

ZUM THEMA Siebenjährige verkauft Limonade, um Geld für ihre Hirnoperationen zu sammeln

Ärzte hatten bei Liza im vergangenen Monat Fehlbildungen am Hirn festgestellt, die zu mehreren Anfällen bei dem Mädchen geführt hatten, wie seine Mutter mitteilte. Liza bot an, Spenden für medizinische Kosten zu sammeln. Dazu nutzte sie einen Limonadenstand in der Familienbäckerei. Gesammelt wurden innerhalb weniger Tage mehr als 12.000 Dollar. Eine separate Spendenveranstaltung, die Elizabeth Scott im Internet organisierte, brachte mehr als 370.000 Dollar ein. „Liza ist ein Superstar und wahrscheinlich das tapferste kleine Mädchen, das ich kenne“, schrieb Elizabeth Scott.