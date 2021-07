Rauchwolke über Leverkusen: Lauterbach warnt vor Gefahr durch Dioxin

Anzeige

Nach der Explosion im Chemiepark Leverkusen brannte die Entsorgungsfirma im Stadtteil Bürrig stundenlang – dichter schwarzer Rauch stieg auf, der Richtung Nordosten abzog. Das nordrhein-westfälische Landesumweltamt (LANUV) teilte mit, man gehe „derzeit“ davon aus, dass über die freigesetzte Rauchwolke „Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen“ in die umliegende Wohngebiete getragen worden seien. Unklar ist bisher, in welcher Konzentration die Stoffe in der Rauchwolke enthalten waren und wo sie sich nun befinden.

Die Behörden hatten empfohlen, Obst und Gemüse aus den Gärten nicht zu essen. Es besteht der Verdacht, dass sich Rückstände giftiger Stoffe auf den Pflanzen befinden. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte am Donnerstag vor der Gefahr, die durch das Dioxin ausgehen kann. „Spielzeuge und Fahrräder von Kindern sollten gründlich abgewaschen werden“, rät der SPD-Gesundheitsexperte und Arzt bei Twitter und fügt hinzu: „Auch geringe Mengen von Dioxin können sehr schädlich sein“. Außerdem forderte Lauterbach die vollständige Aufklärung des Chemieunfalls.

Stadt Leverkusen: Ruß nicht in die Wohnung tragen

Die Stadt Leverkusen hatte ihren Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, den Ruß von der Rauchwolke nicht in die Wohnung zu tragen. Neben Obst und Gemüse seien in den betroffenen Gebieten rund um den Unglücksort auch Gartenmöbel oder Pools zu meiden. Wer dringend im Garten arbeiten müsse, sollte dabei vorsorglich Handschuhe tragen. Spielplätze im näheren Umkreis bleiben gesperrt.

Noch ist unklar, wie gefährlich Rauch und Ruß sind. Lauterbach forderte gegenüber der „Rheinischen Post“: „Es braucht jetzt schnellstens Aufklärung darüber, wie viel Dioxin oder PCB freigesetzt wurden und in welchen Stadtteilen besonders. Leider sind diese Stoffe bereits in kleinsten Mengen hochgradig krebserregend.“ Außerdem solle in Zukunft geprüft werden, ob eine Müllverarbeitungsanlage so nahe an einer Stadt gebaut werden müsse.