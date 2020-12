Leuchtende Trecker überraschen krebskranke Neele (7)

Anzeige

Hamberge. Die Geschichte der siebenjährigen Neele Ewald aus Hamberge ist eine tragische: Das Mädchen hat bereits ihren Vater und ihren Bruder an den Krebs verloren, nun ist sie selbst an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt. Das schwere Schicksal beschäftigt auch die Menschen in der Region, weshalb sich verschiedene Landwirte eine besondere Aktion ausgedacht haben, wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) berichten. So schmückten die Bauern ihre Trecker mit viel Liebe mit Lichterketten und Dekoration - sogar ein Rentier thronte auf einem der Gefährte. Und damit fuhren sie dann zu Neele, um deren Augen wie die Trecker zum Leuchten zu bringen.

Wie die LN berichten, hatte der Landwirt André Fennert aus Hamberge bereits am Sonntag einen ersten leuchtenden Korso mit rund 25 Treckern zum Kinderkrebszentrum im Universitätsklinikum Eppendorf organisiert. Dort wollten sie nicht nur den Kindern eine Freude machen, sondern auch Spenden abgeben. Danach hatten sie dann eigentlich vor, an Neeles Zuhause vorbeizufahren - doch es wurde zu spät. Also trafen sich einige der Landwirte am Montag erneut und überraschten die kleine Neele. Das Mädchen saß laut der Zeitung in eine Decke gewickelt vor dem Haus und freute sich über die Aktion.

Auch Organisator Fennert ist demnach zufrieden: „Das Schicksal dieser Familie geht uns allen sehr nahe. Wir wollten die Augen der Lütten zum Leuchten bringen. Das haben wir geschafft“, sagt er den LN. Dafür haben die Bauern einigen Aufwand auf sich genommen: „Wir mussten Stromumwandler setzen, damit alles richtig leuchten konnte. Der Kollege mit dem fliegenden Rentier hat zehn Tage für den Umbau benötigt“, so der Landwirt, der sich normalerweise für die Belange seiner Kollegen einsetzt. „Wir Landwirte haben alle Geldsorgen. Die aber kann man lösen. Dass aber nicht genug Geld für die Behandlung krebskranker Kinder da ist, das darf nicht sein“, meint er.