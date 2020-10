Lemgo: Rund die Hälfte der Schüler an Bibelschule mit Corona infiziert

Anzeige

Lemgo. An einer evangelikalen Bibelschule in Lemgo (Nordrhein-Westfalen) steigt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Schüler und Lehrer. Seit den ersten beiden bestätigten Fälle am vergangenen Donnerstag sei mittlerweile bei 60 Menschen der Bibelschule Brake eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Kreises Lippe am Dienstag dem epd. Weitere Fälle schloss sie nicht aus. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen, die in der vergangenen Woche die Einrichtung besucht hätten, sei noch nicht abgeschlossen. Vorbeugend stehe die Schule unter Quarantäne, hieß es von der Leitung der Bibelschule. Das betrifft demnach rund 150 Schüler und Mitarbeiter.

Insgesamt 117 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland besuchen derzeit die Bibelschule Brake, die eine dreijährige theologische Ausbildung für haupt- oder nebenberufliche Tätigkeiten in Gemeinde und Mission anbietet. Nach Angaben der Schulleitung wurde vor einer Woche bei zwei Schülern eine Infektion bestätigt. Danach sei der größte Teil der Schülerschaft abgereist, der Betrieb auf Online-Kurse umgestellt worden. In Kooperation mit dem Gesundheitsamt für den Kreis Lippe und dem Ordnungsamt würden nun weitere Schritte unternommen, um über das bestehende Hygieneschutzkonzept hinaus die Ausbreitung des Virus zu verhindern, hieß es.

"Wir waren dankbar, dass wir mit einem behördlich abgestimmten Hygienekonzept ins neue Schuljahr starten konnten", erklärte Schulleiter Matthias Rüther in einer Stellungnahme. "Auch in dieser schwierigen Zeit wollen wir das uns Mögliche tun: weiterhin konsequent die AHA-Regeln beachten und obendrein beten."

Im Kreis Lippe wurden den Angaben zufolge seit Donnerstag rund 300 Menschen getestet. Aktuell sind 126 Menschen in der Region (Stand 12. Oktober) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.