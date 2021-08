Leitungswasser in Göppingen mit Bakterien belastet

Anzeige

Göppingen. Das Leitungswasser ist in Teilen der baden-württembergischen Stadt Göppingen sowie in einigen Gemeinden des Landkreises mit Bakterien belastet. Deshalb sollten Bürgerinnen und Bürger das Wasser aus der Leitung abkochen, teilte das Landratsamt Göppingen am Donnerstagabend mit.

Der Grund für die Verunreinigung sei bisher unklar. Am Freitag solle überprüft werden, ob die Reinigung des Leitungsnetzes erfolgreich sei. „Erste Laborergebnisse werden für kommende Woche erwartet“, hieß es. Das sogenannte Abkochgebot solle bis mindestens Ende nächster Woche gelten.