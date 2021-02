Leiter von Flüchtlingsheim in Frankreich getötet

Anzeige

Paris. Bei einem Vorfall in einer Einrichtung für Geflüchtete im Südwesten Frankreichs ist Berichten zufolge ein Mann mit einem Messer getötet worden. Bei dem Opfer handele es sich um einen Leiter der Einrichtung in Pau, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Innenminister Gérald Darmanin fuhr am Nachmittag nach Pau. „Ich richte mein aufrichtiges Beileid an die Familie des Opfers und an seine Angehörigen“, schrieb er auf Twitter. Er dankte auch den Einsatzkräften vor Ort. Die Tat bezeichnete Darmanin als „schändlich“.

Die Hintergründe des Vorfalls waren noch unklar. Die Regionalzeitung „La République des Pyrénées“ schrieb, dass es sich um einen Messerangriff gehandelt habe. Der mutmaßliche Täter soll demnach ein Bewohner der Unterkunft sein, der dort schon länger lebt. Medien berichteten, dass er festgenommen worden sei.