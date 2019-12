Leiter blockiert Gehweg: Passant lässt Maler neun Meter in Tiefe stürzen

Anzeige

Was auf dem Video zu sehen ist, ist schockierend: Ein älterer Herr im Rollstuhl stört sich ganz offenbar an einer Leiter, die auf dem Gehweg steht und an ein Haus gelehnt ist. Obwohl der Mann zwischen Hauswand und Leiter vorbei gekommen wäre, ärgert sich der Senior derart, dass er beginnt unten an der Leiter zu rütteln, so lange, bis der Bauarbeiter oben die Balance verliert, die Leiter umkippt und der Mann neun Meter in die Tiefe stürzt.

Der Rollstuhl-Fahrer schimpft mit erhobenen Fäusten, als der Mann am Boden liegt. Der Gehweg ist nach der Aktion für ihn allerdings auch richtig blockiert: Die Leiter liegt quer. Ein Passant kümmert sich zunächst um den Maler, redet aber auch auf den Rollstuhl-Fahrer ein.

Dem Mann tat der Rücken weh, er blieb aber nahezu unverletzt

Der Vorfall soll sich am Zweiten Weihnachtsfeiertag in der peruanischen Stadt San Martín de Porres ereignet haben, meldet "The Sun". Doch wie durch ein Wunder blieb Fernández Sánchez nahezu unverletzt. Der 46-Jährige rieb sich den Rücken, konnte aber alleine aufstehen. Umstehende Passanten brachten ihn dennoch ins Krankenhaus, wo allerdings nur leichte Verletzungen festgestellt wurden.

Bei dem Rollstuhlfahrer handelt es sich laut Medienberichten um einen Mann, der in der Nachbarschaft schon öfter wegen seines groben und unverschämten Verhaltens aufgefallen ist. Die Polizei untersucht den Vorfall.

RND/msk