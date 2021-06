Leipziger Zoo: Elefantenbaby Kiran stirbt unerwartet

Anzeige

Leipzig. Am Freitagmorgen fanden Pfleger des Leipziger Zoos das 17 Monate alte Elefantenbaby Kiran leblos im Stall inmitten seiner Herde vor. Das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Vor drei Tagen hatte der Elefantenbulle laut einer Mitteilung des Zoos zum ersten Mal Krankheitssymptome wie reduzierten Appetit und leichte Abgeschlagenheit gezeigt. Am Donnerstag badete er noch gemeinsam mit den anderen in seiner Herde. Doch sein Gesundheitszustand habe sich rapide ver­schlech­tert.

„Wir sind alle fassungslos und können uns die rasante Verschlechterung seines Gesundheitszustandes und die Todesursache noch nicht erklären“, zitiert die „LVZ“ den Zoodirektor Jörg Junhold. Nun werde eine pathologische Untersuchung eingeleitet.