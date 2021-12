Leipziger DJ soll Nacktfotos von Frauen auf Pornoseite veröffentlicht haben

Anzeige

Leipzig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Leipziger DJ (36) unter anderem wegen der Verbreitung pornografischer Schriften. Die Vorwürfe wiegen schwer: Der Mann soll Fotos von mehr als 50 Frauen, darunter auch Nacktaufnahmen, ohne deren Wissen oder Zustimmung auf einer bekannten Pornoseite im Internet hochgeladen haben, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ).

Vor gut einem Jahr seien die Wohnräume des Mannes durchsucht und mehrere Datenträger sichergestellt worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Nähere Angaben machte die Behörde unter Verweis auf die andauernden Ermittlungen nicht.

Laut „LVZ“ stehen rund 50 der mutmaßlichen Opfer schon seit Beginn der Ermittlungen in Kontakt und hatten Anzeige erstattet. An die Öffentlichkeit gelangte der Fall allerdings erst jetzt, da sich die Frauen in dieser Woche entschlossen, ihre Erfahrung zu teilen: Auf einer Webseite mit dem Titel „Our bodies, not yours“ („Unsere Körper, nicht deiner“) berichten sie von den Vorwürfen – Hinweise darauf, um wen es sich bei dem Täter handelt, geben sie nicht.