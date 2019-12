Leine hängt im Fahrstuhl fest: Mann rettet Hund vor dem sicheren Tod

Anzeige

Houston. Grade noch rechtzeitig ist ein Hund in Houston (Texas) vor dem sicheren Tod gerettet worden: Durch sein instinktives Handeln wurde dort ein Mann zum Helden, wie Videoaufnahmen zeigen.

Der 27-Jährige hatte erst sein Auto in der Tiefgarage geparkt, war dann mit dem Fahrstuhl in das Stockwerk seiner Wohnung gefahren. Als er ausstieg, wartete dort bereits eine Frau mit ihrem Hund. Dabei sei ihm bereits die lange Leine aufgefallen, doch er habe sich zunächst nichts dabei gedacht, berichtet der Sender CNN.

Eine Überwachungskamera filmte die darauffolgenden, dramatischen Szenen: Die Türen des Fahrstuhls schlossen sich, der Aufzug setzte sich in Bewegung – der angeleinte Hund blieb draußen stehen. Der Mann realisierte das sofort, lief zu dem Tier und schrie: „Hey, dein Hund!“ – doch es war zu spät. Der 27-Jährige nahm dem Tier daraufhin gedankenschnell die Leine ab. „Er hatte so viel Fell, deshalb habe ich ein bisschen gebraucht, um die Leine vom Halsband zu entfernen“, sagte er laut CNN. Dass es eine Rettung in allerletzter Sekunde war, zeigen die Videoaufnahmen: Die Leine schoss Momente später bis zum oberen Ende der Aufzugstür.

Frau kann ihr Glück kaum fassen

Der junge Retter hörte kurz darauf das laute Weinen der Besitzerin im Fahrstuhl und versuchte ihr zuzurufen, dass das Tier noch lebe – doch die Frau hörte den Mann nicht. Als sie schließlich zurückkam, konnte sie ihr Glück kaum glauben. „Sie hat sich bedankt, und wir haben uns umarmt. Sie war von ihren Emotionen überwältigt“, sagte der Retter des Hundes, der sich bescheiden gibt. Er sei einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.

RND/ce

