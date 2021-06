Leichtflugzeug stürzt an Autobahn in Hessen ab: Zwei Menschen sterben

Anzeige

Gelnhausen. Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in der Nähe von Gelnhausen im Südosten Hessens sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Flugzeug aus bislang unbekannter Ursache in Bäume gestürzt.

Möglicherweise war es im Landeanflug zu einem nahe gelegenen Flughafen gewesen, hieß es in den ersten Informationen zu dem Unglück. Auswirkungen auf die nahe gelegene A66 oder die Bahnlinie habe es nicht gegeben. Zuerst hatte die „Offenbach Post“ darüber berichtet.