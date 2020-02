Leiche in Hotelzimmer in Schleswig-Holstein: Frau lag tot neben Baby

Anzeige

Rendsburg. Eine Frau soll von ihrem Begleiter in einem Rendsburger Hotel getötet worden sein. Die Staatsanwaltschaft Kiel gehe von einem „vorsätzlichen Tötungsdelikt“ aus, teilte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Donnerstag mit. Derzeit befinde sich der Begleiter der Frau in Polizeigewahrsam. Er sei „dringend tatverdächtig“ und sollte noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Neben der Frau wurde zudem ein Baby gefunden worden, das unverletzt sein soll, berichten die "Kieler Nachrichten".

Todesursache steht noch nicht fest

Es handle sich um das Kind der Frau, sagte Bieler. Bei dem Opfer handelt es sich laut Bieler um eine Deutsche aus Schleswig-Holstein. Über die Nationalität des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Der Begleiter habe die Frau offensichtlich gekannt, sei aber nicht ihr Ehemann gewesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die Frau ohne eine Waffe getötet und sich dabei selbst verletzt haben. Die Todesursache stehe noch nicht fest, sagte Bieler. Der Leichnam werde in der Rechtsmedizin untersucht.

