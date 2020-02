Leiche in ausgebranntem Dachstuhl gefunden: Identität unklar

Anzeige

Anzeige

Kamen. In einem ausgebrannten Dachstuhl in Kamen (Nordrhein-Westfalen) hat die Feuerwehr am Samstagmorgen einen Toten gefunden. Ob der Mensch bei dem Brand ums Leben kam, sei noch nicht mit Sicherheit zu sagen, erklärte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. Der Leichnam müsse jetzt obduziert werden.

Das Feuer war den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten zwei Bewohner aus dem Erdgeschoss das Haus unverletzt verlassen. Bei Nachlöscharbeiten sei dann der Leichnam in der zerstörten Dachgeschosswohnung entdeckt worden. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.

Brandursache noch unklar

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Flammen erreichten demnach auch das erste Obergeschoss des Hauses, das Erdgeschoss wurde durch Löschwasser beschädigt. Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Doppelhaushälfte konnte die Feuerwehr aber verhindern. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100 000 Euro. Wie der Brand ausgelöst wurde, war zunächst unklar.

Anzeige

RND/dpa