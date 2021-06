Leiche im Werratalsee gefunden: Polizei vermutet Badeunfall

Anzeige

Anzeige

Eschwege. Im Werratalsee im Werra-Meißner-Kreis ist eine Person tot aufgefunden worden. Vermutlich handelt es sich um einen Badeunfall, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Genauere Informationen zur Todesursache seien jedoch Teil der noch laufenden Ermittlungen.

Am Dienstagabend wurde der leblose Körper der erwachsenen Person, deren Identität noch nicht festgestellt werden konnte, in dem See nahe Eschwege gefunden.