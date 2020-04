Leiche aus Corona-Hochhaus identifiziert - Fünf Bewohner positiv getestet

Anzeige

Grevenbroich. Bei dem in einem abgeriegelten Hochhauskomplex in Grevenbroich entdeckten Toten handelt es sich um den 58 Jahre alten Wohnungsinhaber. Von einem Verbrechen gehen die Ermittler nicht aus: Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Die genaue Todesursache war zunächst weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach solle nun entscheiden, ob die Leiche obduziert werde, sagte die Polizeisprecherin.

Corona-Massentest in Hochhaus in Grevenbroich

Der Tote war am Montag von Einsatzkräften in der Wohnung gefunden worden. In dem Gebäudekomplex war zuvor ein Corona-Massentest nötig geworden, weil laut Behörden mehrere infizierte Bewohner die Quarantäne nicht eingehalten und Kontakt mit Nachbarn hatten. Die Ergebnisse dazu werden am Dienstagmittag erwartet.

Laut “Bild” wurden die Ergebnisse von 377 Bewohnern jetzt bekannt: Bei fünf Bewohnern wurde demnach eine Covid-19-Infektion nachgewiesen. Bei allen negativ getesteten Bewohnern des Gebäudekomplexes soll die Quarantäne nun aufgehoben werden.

